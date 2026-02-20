CANLI! ADANA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ nereden izlenir, nasıl bakılır
Türkiye’den milyonlarca vatandaşın katılım sağladığı TOKİ Sosyal Konut başvurularında nefesler tutuldu. Adana’da binlerce kişi, çekilen kura sonucunda ev sahibi olup olmayacağını öğrenecek. Peki TOKİ canlı kura çekilişi nereden izlenir, Adana TOKİ kura çekimleri kontrol etme, canlı izleme…
Geçtiğimiz aylarda TOKİ Sosyal Konut projesine başvuru yapan ve ev sahibi olma hayali kuranlar, gözünü bugünkü kura çekilişine çevirdi.
İl il kura çekimleri Noter huzurunda yapılırken, Adanalı vatandaşlar TOKİ canlı kura çekiminin nereden takip edileceğini merak ediyor.
Bugün gerçekleştirilen çekilişle, 1+1 ve 2+1 tipindeki toplam 12 bin 400 konut için hak kazanan vatandaşlar netlik kazanacak. Büyük ilgi gören proje kapsamında yapılan kura sonrası sonuç listeleri yayımlanırken, Adana TOKİ kura çekilişine katılan vatandaşlar isimlerini resmi listeler üzerinden kontrol edebilecek. Ayrıca şu an itibariyle kura çekilişini canlı izlemek de mümkün.