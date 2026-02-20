CANLI! ADANA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ nereden izlenir, nasıl bakılır

Bugün gerçekleştirilen çekilişle, 1+1 ve 2+1 tipindeki toplam 12 bin 400 konut için hak kazanan vatandaşlar netlik kazanacak. Büyük ilgi gören proje kapsamında yapılan kura sonrası sonuç listeleri yayımlanırken, Adana TOKİ kura çekilişine katılan vatandaşlar isimlerini resmi listeler üzerinden kontrol edebilecek. Ayrıca şu an itibariyle kura çekilişini canlı izlemek de mümkün.