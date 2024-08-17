Celal Şengör, 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde 'uyardı' İşte İstanbul'daki en riskli bölgeler

İSTANBUL'DAKİ EN RİSKLİ BÖLGELER NELERDİR?

İstanbul'daki en riskli yerler 'sahillerdir'. Altı çürük ve faya yakın yerler risklidir. Ancak altı sağlam olan yer illa yıkılmayacak değil. Binaya bakar. Alttan gelen depremin frekansı ile binanın frekansı uyuştu mu binayı yıkıyor. Yani zemin mekaniğinin iyice araştırılması gerekiyor.

17 AĞUSTOS MARMARA DEPREM GÖRÜNTÜLERİ (RESİMLERİ)