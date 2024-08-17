Celal Şengör, 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde 'uyardı' İşte İstanbul'daki en riskli bölgeler
Fatih Altaylı'nın YouTube programına konuk olan Celal Şengör, 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'daki riskli yerleri işaret etti
İstanbul Teknik Üniversitesi'nden emekli olduktan sonra çalışmalarını dışarıdan sürdüren Profesör Doktor Celal Şengör, İstanbul'da beklenen büyük deprem hakkında ürpertici açıklamalarda bulunurken en riskli yerlerin bir kez daha altını çizdi. İşte İstanbul depreminde en riskli bölgeler:
İSTANBUL'DAKİ EN RİSKLİ BÖLGELER NELERDİR?
İstanbul'daki en riskli yerler 'sahillerdir'. Altı çürük ve faya yakın yerler risklidir. Ancak altı sağlam olan yer illa yıkılmayacak değil. Binaya bakar. Alttan gelen depremin frekansı ile binanın frekansı uyuştu mu binayı yıkıyor. Yani zemin mekaniğinin iyice araştırılması gerekiyor.
Geçtiğimiz aylarda KAFA TV'nin YouTube hesabına konuk olan Şengör, İstanbul'daki riskli bölgeleri ilçe ilçe açıklamıştı. İşte İstanbul'daki depremde en çok zarar görmesi beklenen ilçeler şunlar:
Yeşilköy, Bakırköy: Fay, Yeşilköy'ün 8 kilometre önünden geçiyor. Yeşilköy'de şiddet 9'a çıkıyor. Toprak yapısı da tam bir felakettir.