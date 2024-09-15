Celal Şengör'den korkutan açıklama: 'Kaçarı yok, Türkiye'nin yeni bir kara sınırı komşusu olacak'

Özellikle Kafa TV ve Fatih Altaylı'nın YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla gündem olan Celal Şengör, son söyledikleriyle sosyal medyada en çok konuşulan kişilerden biri olmayı yine başardı.

Şengör, dünyanın her 600 milyon senede bir tek kıta haline dönüştüğünü söyledi. Günümüzde de kıtaların hareket ettiğini ve uzak gelecekte ülkelerin konumlarının farklılaşacağını açıkladı.