Celal Şengör'den korkutan açıklama: 'Kaçarı yok, Türkiye'nin yeni bir kara sınırı komşusu olacak'
Jeoloji alanında dünyanın sayılı uzmanlarından gösterilen Profesör Doktor Celal Şengör, Akdeniz'in kapanacağını belirtti ve Türkiye'nin yeni kara sınırı komşusunun kim olacağını açıkladı
İstanbul Teknik Üniversitesi'nden emekli olduktan sonra özel çalışmalarına hız veren ve sık sık dijital mecralardaki yayınlara katılım gösteren Prof. Dr. Celal Şengör, uzun bir zaman sonunda Akdeniz diye bir denizin kalmayacağını açıkladı ve Türkiye'nin yeni bir kara sınırı komşusu olacağının altını çizdi. Şengör'ün dikkat çekici konuşmaları şu şekilde:
Özellikle Kafa TV ve Fatih Altaylı'nın YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla gündem olan Celal Şengör, son söyledikleriyle sosyal medyada en çok konuşulan kişilerden biri olmayı yine başardı.
Şengör, dünyanın her 600 milyon senede bir tek kıta haline dönüştüğünü söyledi. Günümüzde de kıtaların hareket ettiğini ve uzak gelecekte ülkelerin konumlarının farklılaşacağını açıkladı.
TÜRKİYE LİBYA İLE KARA SINIRI KOMŞUSU OLACAK
Katıldığı canlı yayında kıta hareketlerine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanan uzman isim, bu durumdan kaçışın olmadığını belirterek Türkiye'nin 10 milyon yıl sonra Libya ile kara komşusu olacağını açıkladı.
Kıta değişimlerinin Türkiye ile sınırlı kalmayacağını belirten Şengör, bu durumdan en çok etkilenecek coğrafi bölgenin Avrupa olduğunu söyledi. Kıta Avrupa'sının tamamen parçalanacağını aktaran uzman isim, Batı Avrupa'nın bir ada haline geleceğini vurguladı.