Celal Şengör’ün "Ölmeyenler keşke ölseydik diyecek" sözlerine deprem uzmanlarından sert tepki
Prof. Dr. Osman Bektaş ve Dr. Ramazan Demirtaş, Celal Şengör’ün İstanbul depremine dair "Ölmeyenler keşke ölseydik diyecek" şeklindeki açıklamalarını eleştirerek, bu tür kaos senaryolarının bilimsel temelden yoksun olduğunu belirtti. Uzmanlar, İstanbul'u büyük bir depremin değil, orta büyüklükte bir depremin tehdit ettiğini ifade etti. İşte detaylar...
Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör’ün İstanbul'da 7’den büyük bir deprem olasılığına yönelik uyarısı kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
Ancak, Şengör’ün felaket senaryosuna iki uzman isimden itiraz geldi. Prof. Dr. Osman Bektaş ve Dr. Ramazan Demirtaş, Şengör’ün açıklamalarının bilimsel temelden yoksun olduğunu savunarak, İstanbul’daki deprem riskinin farklı açılardan değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
'KEŞKE ÖLSEYDİK'
Celal Şengör geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İstanbul’da 7’den büyük bir deprem beklendiğini vurgulamış, olası bir felakette şehrin ağır bir tabloyla karşılaşacağını dile getirmişti.