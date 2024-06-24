Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 51 ilde 865 arsayı satışa çıkıyor

Online katılım kolaylığı

Online katılım sağlanabilecek açık artırmalar 9-10-11 Temmuz günleri saat 10.30'da yapılacak.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Konferans Salonu Mustafa Kemal Mahallesi Çankaya / Ankara ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Küçükçekmece / İstanbul’da yapılacak açık artırmaya internetten üzerinden de emlakmuzayede.com.tr adresinden teklif verilebilecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Halit Çelen, "Kampanyanın yeni işyeri veya ev almak isteyenler için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bende Ankara’da yaşıyorum. Etimesgut’ta ya da Gölbaşı'nda arsam olsa bahçeli bir evimin olmasını isterdim. O yüzden ben de bu kampanyadan yararlanmak istiyorum." dedi.