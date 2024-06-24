Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 51 ilde 865 arsayı satışa çıkıyor
Arsa satın almak isteyenleri yakından ilgilendiren bir haber geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelindeki 51 ilde, 865 muhtelif arsayı satışa çıkarıyor. Ödemeler için farklı kolaylıklar da yapılacak. İşte ayrıntılar...
Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelindeki 51 ilde, 865 muhtelif arsayı avantajlı koşullarla satışa çıkarıyor. 51 ilin merkezi noktalarındaki 865 arsa, yüzde 25 peşin, 24 ay vadeyle satışa çıkacak.
Peşin ödemelerde indirim
Bakanlık, peşin ödemelerde yüzde 20 indirim avantajı ile yatırım yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.
9-10-11 Temmuz 2024 tarihlerinde saat 10:30'da yapılacak müzayedelere online katılım da sağlanabilecek.
İstanbul, Ankara, Samsun, Malatya, Mardin ve Şanlıurfa'da talepler yoğun
Özellikle ev yapmak isteyen ve iş yerine uygun arsa arayan vatandaşlar; İstanbul’da 31, Ankara'da 37, Malatya'da 139, Mardin'de 16, Samsun'da 113 ve Şanlıurfa’da 119 muhtelif arsa için alıcılar gün sayıyor. Yüksek talep olan illerde katılım için başvurular başladı.
Online katılım kolaylığı
Online katılım sağlanabilecek açık artırmalar 9-10-11 Temmuz günleri saat 10.30'da yapılacak.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Konferans Salonu Mustafa Kemal Mahallesi Çankaya / Ankara ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Küçükçekmece / İstanbul’da yapılacak açık artırmaya internetten üzerinden de emlakmuzayede.com.tr adresinden teklif verilebilecek.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Halit Çelen, "Kampanyanın yeni işyeri veya ev almak isteyenler için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bende Ankara’da yaşıyorum. Etimesgut’ta ya da Gölbaşı'nda arsam olsa bahçeli bir evimin olmasını isterdim. O yüzden ben de bu kampanyadan yararlanmak istiyorum." dedi.