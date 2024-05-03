Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! 3 Mayıs 2024 cuma altın fiyatları

Çeyrek altın kaç gram?

Çeyrek altın Türkiye'de en yaygın olarak kullanılan yatırım aracıdır. Fiyatlar alım ve satım fiyatı olarak gösterilmektedir. Çeyrek altın 22 ayar olup 18 mm çapında ve kulpsuz hali 1.75 gram ağırlığındadır. Yatırım için en uygun altın türlerindendir. Ayrıca piyasada en kolay bulunan altın çeşitleri arasındadır. Düğünlerde, özel günlerde genellikle çeyrek altın takılır.