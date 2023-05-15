CHP'den 43 yıl sonra bir ilk
Cumhuriyet Halk Partisi, yüzde 71 oy aldığı Diyarbakır'dan 21 yıl sonra, yüzde 21 oy aldığı Rize'den ise 43 yıl sonra milletvekili çıkarmayı başardı.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık yüzde 72 ile en yüksek oranlardan birine ulaştığı kentlerden Diyarbakır'da CHP, 21 yıl sonra milletvekili çıkardı.
Diyarbakır'da Yeşil Sol Parti'den 8, AK Parti'den 3, CHP'den ise 1 vekil çıktı.
Önceki seçimlerde İstanbul'dan Meclis'e giren Sezgin Tanrıkulu, bu defa CHP Diyarbakır 1. sıradan seçilerek yeniden milletvekili oldu.
CHP, uzun yıllar sonra Diyarbakır'dan yüzde 7,68 oyla milletvekili çıkarmaya hak kazandı ve böylece, Diyarbakır'dan 21 yıl sonra milletvekili çıkarmış oldu.
CHP’nin Rize’deki birinci sıra adayı yüksek inşaat mühendisi Tahsin Ocaklı, kesin olmayan sonuçlara göre Meclis’e girmeyi başardı.