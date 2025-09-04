Çin'in korkutucu silahlarını sergiledi! ABD ve Avrupa'ya gözdağı
Çin, varlığı bilinen ama gözle görülmemiş silahlarını Pekin'de geniş kapsamlı bir törenle dünyaya sergiledi. Gösteride yer alan füze sistemleri, insansız hava araçları ve zırhlı araçlar, yalnızca bölgesel değil küresel güvenlik dengelerine etkisi bakımından da dikkat çekti.
En son teknolojiyle donatılmış sistemler sergilendi
Törende, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun envanterine yeni giren gelişmiş savunma sistemleri kamuoyuna tanıtıldı.
Bu sistemler arasında hipersonik füzeler, uzun menzilli balistik sistemler, yapay zekâ destekli insansız hava araçları ve gelişmiş radar sistemleri yer aldı.
DF-17 hipersonik füze sistemi dikkat çekti
NTV'nin derlediği bilgilere göre Çin'in askeri geçit töreninde öne çıkan bir diğer stratejik silah sistemi, DF-17 hipersonik füze oldu. Uzmanlara göre, bu sistem en endişe verici gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor.
DF-17’nin menzilinin yaklaşık 2.500 kilometre olduğu belirtiliyor. Bu menzil, füzeyi bölgesel hedeflere ve özellikle ABD’nin Asya’daki askeri üslerine karşı etkili bir caydırıcı unsur haline getiriyor.
Ses hızının beş katı hızla manevra yapabiliyor
Kara konuşlu mobil rampalardan fırlatılan DF-17, ses hızının beş katından fazla hızla hareket edebiliyor. Yüksek manevra kabiliyeti sayesinde, mevcut füze savunma sistemlerini aşması son derece zorlaşıyor. Bu özellik, onu konvansiyonel balistik füzelere göre çok daha tehdit edici bir konuma getiriyor.
Tüm dünyayı vurabilen füze: DF-5C
Çin, askeri geçit töreninde ilk kez DF-61, DF-31BJ ve DF-5C olmak üzere üç farklı nükleer kapasiteli ICBM'yi sergiledi.
En dikkat çeken sistem olan DF-5C, 20 bin kilometreyi aşan menziliyle teorik olarak tüm dünyayı vurabilecek kapasitede.
Uzmanlara göre DF-5C, savunma sistemlerini aşabilecek yeni teknolojiler içeriyor ve tek bir füze üzerinde 12 nükleer başlık taşıyabiliyor.