  4. Çin'in korkutucu silahlarını sergiledi! ABD ve Avrupa'ya gözdağı

Çin, varlığı bilinen ama gözle görülmemiş silahlarını Pekin'de geniş kapsamlı bir törenle dünyaya sergiledi. Gösteride yer alan füze sistemleri, insansız hava araçları ve zırhlı araçlar, yalnızca bölgesel değil küresel güvenlik dengelerine etkisi bakımından da dikkat çekti.

En son teknolojiyle donatılmış sistemler sergilendi
Törende, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun envanterine yeni giren gelişmiş savunma sistemleri kamuoyuna tanıtıldı.
Bu sistemler arasında hipersonik füzeler, uzun menzilli balistik sistemler, yapay zekâ destekli insansız hava araçları ve gelişmiş radar sistemleri yer aldı.

DF-61 kıtalararası balistik füze sistemi tanıtıldı

Çin’in askeri geçit töreninde öne çıkan sistemlerden biri de DF-61 ICBM (Kıtalararası Balistik Füze) oldu. Bu sistem, özellikle ABD tarafından dikkatle takip edilen stratejik silahlar arasında yer alıyor.

15 bin kilometre menzile sahip

DF-61’in yaklaşık 15.000 kilometre menzile sahip olduğu belirtiliyor. Bu özelliğiyle füze, Çin’den fırlatıldığında hem ABD ana karasını hem de Avrupa’daki hedefleri vurabilecek kapasiteye ulaşıyor.

Nükleer başlık taşıyabiliyor

Füzenin en dikkat çeken yönlerinden biri de nükleer başlık taşıma kabiliyeti. Uzun menziliyle birleştiğinde, DF-61, Çin’in nükleer caydırıcılık doktrini içinde kritik bir yer tutuyor.

DF-61, Çin’in nükleer kuvvetlerinin kara tabanlı ayağını oluşturan en önemli sistemlerden biri olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre, bu füze sisteminin geliştirilmesi ve sergilenmesi, Çin’in yalnızca savunma değil, küresel stratejik denge açısından da artan bir etki yaratma çabasının göstergesi.

DF-17 hipersonik füze sistemi dikkat çekti

NTV'nin derlediği bilgilere göre Çin'in askeri geçit töreninde öne çıkan bir diğer stratejik silah sistemi, DF-17 hipersonik füze oldu. Uzmanlara göre, bu sistem en endişe verici gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor.

DF-17’nin menzilinin yaklaşık 2.500 kilometre olduğu belirtiliyor. Bu menzil, füzeyi bölgesel hedeflere ve özellikle ABD’nin Asya’daki askeri üslerine karşı etkili bir caydırıcı unsur haline getiriyor.

Ses hızının beş katı hızla manevra yapabiliyor

Kara konuşlu mobil rampalardan fırlatılan DF-17, ses hızının beş katından fazla hızla hareket edebiliyor. Yüksek manevra kabiliyeti sayesinde, mevcut füze savunma sistemlerini aşması son derece zorlaşıyor. Bu özellik, onu konvansiyonel balistik füzelere göre çok daha tehdit edici bir konuma getiriyor.

Tüm dünyayı vurabilen füze: DF-5C

Çin, askeri geçit töreninde ilk kez DF-61, DF-31BJ ve DF-5C olmak üzere üç farklı nükleer kapasiteli ICBM'yi sergiledi.

En dikkat çeken sistem olan DF-5C, 20 bin kilometreyi aşan menziliyle teorik olarak tüm dünyayı vurabilecek kapasitede.

Uzmanlara göre DF-5C, savunma sistemlerini aşabilecek yeni teknolojiler içeriyor ve tek bir füze üzerinde 12 nükleer başlık taşıyabiliyor.

