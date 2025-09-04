Çin'in korkutucu silahlarını sergiledi! ABD ve Avrupa'ya gözdağı

DF-17 hipersonik füze sistemi dikkat çekti

NTV'nin derlediği bilgilere göre Çin'in askeri geçit töreninde öne çıkan bir diğer stratejik silah sistemi, DF-17 hipersonik füze oldu. Uzmanlara göre, bu sistem en endişe verici gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor.

DF-17’nin menzilinin yaklaşık 2.500 kilometre olduğu belirtiliyor. Bu menzil, füzeyi bölgesel hedeflere ve özellikle ABD’nin Asya’daki askeri üslerine karşı etkili bir caydırıcı unsur haline getiriyor.

Ses hızının beş katı hızla manevra yapabiliyor

Kara konuşlu mobil rampalardan fırlatılan DF-17, ses hızının beş katından fazla hızla hareket edebiliyor. Yüksek manevra kabiliyeti sayesinde, mevcut füze savunma sistemlerini aşması son derece zorlaşıyor. Bu özellik, onu konvansiyonel balistik füzelere göre çok daha tehdit edici bir konuma getiriyor.