Çok ağır yaptırımlar geliyor! Trafikte bunları yapan artık yandı: 280 bin TL'ye kadar para cezası...
Trafik güvenliğini hiçe sayanlara rekor cezalar geliyor. Kırmızı ışık ihlali, seyir halinde telefon kullanımı ve hız limitlerini aşma gibi sık yapılan kural ihlallerine artık çok daha ağır para cezaları uygulanacak. 36 maddelik teklifle, trafik ihlallerinde 280.000 TL'ye varan para cezaları ve çok sayıda ihlal için "ehliyet iptali" cezası getirilecek.
AK Parti, trafik güvenliğini artırmak ve uygulamadaki aksaklıkları gidermek amacıyla Karayolları Trafik Kanunu'nda önemli değişiklikler öngören 36 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
Hazırlanan teklifle, trafik kurallarına uymayan sürücülere rekor düzeyde idari para cezaları getirilirken, ehliyetlere 5 yıla kadar el konulması ve bu sürücülerin sıfırdan ehliyet alma zorunluluğu gibi caydırıcı yaptırımlar hedefleniyor.
İşte madde madde yeni trafik cezaları...