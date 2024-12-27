Çok sayıda il için sarı kodlu uyarı: İstanbul'da sıcaklık düşecek (27 Aralık 2024 hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul dahil birçok il için sarı kodlu uyarı verildi. Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da bugün kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. İstanbul'da cumartesi̇ günü hava yi̇ne yağmurlu ve rüzgarlı olacak, hissedilen sıcaklık da 5 dereceye düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Muğla, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın batısı, Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Antalya, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.