Çöp balonu gerilimi tırmanıyor: Kuzey Kore, Güney Kore'ye çeşit çeşit kurt yolladı

Bazı atıklar arasından alınan toprak örneklerinde kırbaç kurdu, kıl kurdu ve yuvarlak kurt gibi bulaşıcı parazitlere rastladığı ifade edildi. Atıkların miktarının az olması ve ordu tarafından kontrollü olarak toplanması nedeniyle herhangi bir enfeksiyon riski oluşturmadığı belirtildi.