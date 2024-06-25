Çöp balonu gerilimi tırmanıyor: Kuzey Kore, Güney Kore'ye çeşit çeşit kurt yolladı
Kuzey Kore, Güney Kore’ye gönderdiği balonlarla gerginliği yeniden tırmandırdı. Balonlardan çıkan çöpler, kırbaç kurdu, kıl kurdu ve yuvarlak kurt gibi çeşitli parazitlerle dolu. Bu olay, iki ülke arasındaki tansiyonun hâlâ yüksek olduğunu gösteriyor.
Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki soğuk savaş çöp balonlarıyla beraber tırmanışa geçti. Güney Kore'nin bildirili propaganda balonlarına karşılık, Kuzey Kore çöp yollamayı sürdürüyor. Güney Kore'nin başkenti Seul'e ve Gyeonggi eyaletinin kuzey kesimlerine son olarak yaklaşık 100 tane çöp balonu indi.
ÇÖP BALONLARINDAN ÇEŞİT ÇEŞİT KURT ÇIKTI
Kuzey Kore'nin 28 Mayıs’tan bu yana Güney Kore topraklarına gönderdiği çöp taşıyan balonların sayısının 2 bine ulaşırken çeşit çeşit kurtların da içinde olduğu ortaya çıktı.
Güney Kore Birleşme Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Kuzey Kore'nin daha önce balonlarla gönderdiği atıklar üzerinde yapılan incelemelerin sonuçları paylaşıldı.
Bazı atıklar arasından alınan toprak örneklerinde kırbaç kurdu, kıl kurdu ve yuvarlak kurt gibi bulaşıcı parazitlere rastladığı ifade edildi. Atıkların miktarının az olması ve ordu tarafından kontrollü olarak toplanması nedeniyle herhangi bir enfeksiyon riski oluşturmadığı belirtildi.