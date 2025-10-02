Cuma gününe dikkat! Prof. Dr. Orhan Şen riskli il ve ilçeleri tek tek saydı: Fırtına, şimşek, dolu..

Prof. Dr. Orhan Şen, daha önce yaptığı uyarıda da "Cuma günü Ege sahillerinde Marmara'nın batısına gelecek çok kuvvetli yağışlar var. Bu bölgedeki vatandaşlarımız dikkatli olsun. Şimdiden hazırlıklarını yapmaları lazım. Özellikle İzmir'in kuzeyi, İzmir, Kuşadası, Marmaris, Bodrum, Fethiye, Köyceğiz, daha sonra da Antalya'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli yağışlar var. Bu yağışlar, büyük ihtimalle su baskınları yaratabilecek. Dolayısıyla hem karadaki, hem denizdeki vasıtalarınızı ve evlerinizi kontrol altında tutmakta fayda var. Cuma günü sabah erken saatlerde başlayacak olan kuvvetli yağış önemli su baskınları ve maddi zararlar meydana getirebilir. Çanakkale'den Antalya'nın batı ilçelerine kadar bütün kıyı şeridinde en fazla şiddetini gösterecek yerler ise Muğla'nın sahil kesimindeki ilçelerinde" diye konuşmuştu.