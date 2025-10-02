Cuma gününe dikkat! Prof. Dr. Orhan Şen riskli il ve ilçeleri tek tek saydı: Fırtına, şimşek, dolu..
Marmara Bölgesi'nde bugün kuvvetli rüzgar esecek. Meteoroloji yarın için de kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, riskli yerleri tek tek sayarak su baskınına karşı uyardı. Prof. Dr. Şen, "12 saatte 80 kg'ın üzerinde yağış yağabilir. Yağış esnasında kuvvetli fırtına, şimşek, yıldırım da olacaktır. Yağış içinde dolu ihtimali de var. Tedbirinizi hem karada, hem denizde alın" dedi.
Prof. Dr. Orhan Şen, "Cuma günü aşağıdaki bölgelerde sabah 05.00'ten akşam 18:00'e kadar 12 saatte 80 kg'ın üzerinde yağış yağabilir. Yağış esnasında kuvvetli fırtına, şimşek, yıldırım da olacaktır. Yağış içinde dolu ihtimali de var. Tedbirinizi hem karada, hem denizde alın. İzmir, Gökçeada, Kuşadası, Çeşme, Söke, Gökova, Marmaris, Bodrum, Köyceğiz, Fethiye, Kalkan" dedi.
Prof. Dr. Orhan Şen, daha önce yaptığı uyarıda da "Cuma günü Ege sahillerinde Marmara'nın batısına gelecek çok kuvvetli yağışlar var. Bu bölgedeki vatandaşlarımız dikkatli olsun. Şimdiden hazırlıklarını yapmaları lazım. Özellikle İzmir'in kuzeyi, İzmir, Kuşadası, Marmaris, Bodrum, Fethiye, Köyceğiz, daha sonra da Antalya'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli yağışlar var. Bu yağışlar, büyük ihtimalle su baskınları yaratabilecek. Dolayısıyla hem karadaki, hem denizdeki vasıtalarınızı ve evlerinizi kontrol altında tutmakta fayda var. Cuma günü sabah erken saatlerde başlayacak olan kuvvetli yağış önemli su baskınları ve maddi zararlar meydana getirebilir. Çanakkale'den Antalya'nın batı ilçelerine kadar bütün kıyı şeridinde en fazla şiddetini gösterecek yerler ise Muğla'nın sahil kesimindeki ilçelerinde" diye konuşmuştu.