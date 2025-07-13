Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'tarihi' konuşması gazete manşetlerinde nasıl yer buldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'tarihi' konuşması gazete manşetlerinde nasıl yer buldu?
AK Parti tarafından "tarihi bir konuşma" yapacağı açıklanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasından bir gün sonra yaptığı konuşmada "Yeni bir sayfa" vurgusu yaptı; "TBMM'de bir komisyon kuracak, sürecin yasal ihtiyaçlarını Meclis çatısı altında konuşmaya başlayacağız. AK Parti, MHP, DEM biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürümeye karar verdik" diye konuştu. Peki gazeteler Erdoğan’ın beklenen “tarihi” açıklamalarını nasıl manşete taşıdı? T24 derledi.
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