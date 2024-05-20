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  4. Cumhurbaşkanı Reisi kazada hayatını kaybetti: İran'da 5 günlük yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Reisi kazada hayatını kaybetti: İran'da 5 günlük yas ilan edildi

İran Cumhurbaşkanı Reisi ile beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ülkede 5 gün ulusal yas ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Reisi kazada hayatını kaybetti: İran'da 5 günlük yas ilan edildi - Sayfa 1

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. 

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Cumhurbaşkanı Reisi kazada hayatını kaybetti: İran'da 5 günlük yas ilan edildi - Sayfa 2

Reisi ile beraberinde bulunan Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 
Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim dönüşte geçirdikleri helikopter kazasında hayatlarını kaybetti.

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Cumhurbaşkanı Reisi kazada hayatını kaybetti: İran'da 5 günlük yas ilan edildi - Sayfa 3

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından İran'da büyük üzüntü yaşanıyor.

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Cumhurbaşkanı Reisi kazada hayatını kaybetti: İran'da 5 günlük yas ilan edildi - Sayfa 4

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, yayımladığı taziye mesajı mesajında İran halkına başsağlığı dileyerek, ülkede 5 gün ulusal yas ilan etti.

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