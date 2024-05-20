Cumhurbaşkanı Reisi kazada hayatını kaybetti: İran'da 5 günlük yas ilan edildi
İran Cumhurbaşkanı Reisi ile beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ülkede 5 gün ulusal yas ilan edildi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı.
Reisi ile beraberinde bulunan Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan,
Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim dönüşte geçirdikleri helikopter kazasında hayatlarını kaybetti.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından İran'da büyük üzüntü yaşanıyor.
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, yayımladığı taziye mesajı mesajında İran halkına başsağlığı dileyerek, ülkede 5 gün ulusal yas ilan etti.