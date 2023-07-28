Cumhuriyet Kulesi'nde hedef 29 Ekim'de açılış
Ankara'nın hemen her noktasından görülebilen, Cumhuriyetin 100'üncü yılını temsil edecek Cumhuriyet Kulesi 29 Ekim'e yetiştirilmeye çalışılıyor.
Ankara'nın hemen her noktasından görülebilen, Cumhuriyetin 100'üncü yılını temsil edecek Cumhuriyet Kulesi 29 Ekim'e yetiştirilmeye çalışılıyor.
Temeli 18 Temmuz 2003'te atılan Cumhuriyet Kulesi'nin inşaatı uçuş mania hattını aştığı gerekçesiyle durdurulmuştu. Uzun bir aranın ardından inşaatı yeniden başlayan 196 metre yüksekliğindeki kulenin 29 Ekim'de açılması hedefleniyor.
Kulenin içinde nikah salonu, seyir terası, sergi salonu, kafeterya, alışveriş merkezi ve paraşüt atlama noktası gibi mekanlar yer alıyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, çalışmaları inceledi. (A.A.)