Cumhuriyetimizin 100. yılı coşkuyla kutlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetimizin 100. yılı yurdun dört bir yanında büyük coşkuyla kutlandı...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Maltepe Etkinlik Alanı'nda 2 gün boyunca devam edecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl kutlama etkinlikleri düzenlendi...
Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Kardelen Mahallesi'nde mahalle sakinlerince, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında lazer gösterisi gerçekleştirildi. Gösteriye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Erzincan'da vatandaşlar 600 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla "Cumhuriyet" yürüyüşü yaptı.
Kastamonu'da, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi. Valilik tarafından organize edilen yürüyüş için Kışla Parkı'nda toplanan protokol ve vatandaşlar ellerinde fener ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar marşlar eşliğinde yürüdü.