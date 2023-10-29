Cumhuriyetimizin 100. yılı coşkuyla kutlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Maltepe Etkinlik Alanı'nda 2 gün boyunca devam edecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl kutlama etkinlikleri düzenlendi...



Kastamonu'da, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi. Valilik tarafından organize edilen yürüyüş için Kışla Parkı'nda toplanan protokol ve vatandaşlar ellerinde fener ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar marşlar eşliğinde yürüdü.