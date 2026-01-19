Yolda yürüyen gözlerine inanamadı: Sokak lambaları kırmızıya döndürüldü! İşte Ezber bozan nedeni!
Danimarka’nın Kopenhag banliyölerinde gece yürüyüşüne çıkanlar, bugünlerde kendilerini alışılagelmişin dışında bir manzaranın içinde bulmaya başladı. Gladsaxe bölgesinde yer alan Frederiksborgvej boyunca uzanan yollar, artık aşina olduğumuz parlak beyaz veya sarı ışıklarla değil, koyu kırmızı bir tonla aydınlatılıyor. Peki neden bu ışıklandırma sistemine geçildi? İşte bilinmesi gereken her şey…
Bu radikal değişiklik bir estetik tercih ya da modern sanat projesi değil; tamamen bölgenin en gizemli sakinlerini korumak için tasarlanmış ekolojik bir çözümün parçası olarak hayata geçirildi.
Bu sıradışı uygulamanın temelinde bölgede yaşayan yarasa kolonileri yer alıyor. Modern şehirleşmenin ayrılmaz bir parçası olan beyaz ve mavi tonlu LED ışıklar, insanlar için mükemmel görüş sağlasa da yarasalar için tam bir kabusa dönüşebiliyor. Kısa dalga boyuna sahip bu ışıklar, yarasaların yön bulma, beslenme ve doğal rotalarında seyahat etme yeteneklerini ciddi şekilde bozuyor.
Bu nedenle Danimarka belediyesi ışıkları tamamen kapatmak yerine, yaban hayatına en az zarar verecek yöntemi ararken kırmızı ışığın gücünü keşfetti. Uzun dalga boyuna sahip olan kırmızı ışık, yarasaların dünyasında "görünmez" veya en azından rahatsız etmeyen bir etki yaratarak onların doğal avlanma rutinlerini korumasına olanak tanıyor.