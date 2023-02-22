Dehşete düşüren fay hattındaki zemin sıvılaşması görüntülendi
Elazığ’da 17 Şubat’ta meydana gelen deprem sonra, Yolüstü köyünde metrelerce uzanan fay hattındaki zemin sıvılaşması görüntülendi.
Elazığ'da 17 Şubat'ta saat 18.34’te merkez üssü Yolüstü köyü olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 km altında meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştı. Ancak depremin Yolüstü köyünde metrelerce uzunluğunda yarıklar oluştuğu görüldü.
Yapılan ilk incelemede yarığın, fay hattındaki zemin sıvılaşması olduğu tespit edildi. Bölge halkı tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüler, görenleri dehşete düşürdü.
Bölgede uzmanlar tarafından detaylı inceleme yapılacağı bildirildi.