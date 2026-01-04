Trump Onayladı, Hayalet Ordu Bitirdi: Maduro Operasyonunun Perde Arkasındaki Delta Force Gerçeği!
ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya düzenlediği operasyon başarıyla tamamlandı. Maduro, saatler içerisinde evindeki özel mahreminden alınırken, o anlar gündeme bomba gibi düştü. İşte hayalet ordu Delta Force hakkında bilinmesi gerekenler...
Operasyonun başrolünde, Donald Trump’ın çok güvendiği Delta Force ekibi yer alıyor. ABD ordusunun en gizli ve seçkin özel operasyon birimi olarak bilinen Delta Force, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in ele geçirilmesiyle sonuçlanan kritik bir askeri harekata imza attı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın ermiyle başlatılan operasyon, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken; Karakas ve çevresinde duyulan patlamalar ise stratejik hedeflere yönelik nokta atışı saldırıların gerçekleştirildiğini kanıtlıyor.
CBS News tarafından aktarılan bilgilere göre, operasyonun merkezinde yer alan Delta Force, Pentagon’un doğrudan talimatıyla hareket eden en üst düzey "özel görev birimi" statüsünde bulunuyor. Peki kimdir bu Delta Force ve ne gibi icraatları var?