Deniz seviyesi 1 metre yükselirse sular altında kalacak 34 şehir açıklandı! Türkiye'den o il listede

Uzmanlara göre yakın bir gelecekte, deniz seviyesindeki daha küçük artışlar bile tehlikeli neticeleri beraberinde getirebilir. Mesela deniz seviyesinin metre yükselmesi durumunda bile Türkiye'de İstanbul ve İzmir gibi illerin sahil şeritlerinin bir bölümünün sular altında kalma riskinin var olduğu açıklandı. Dünya'da ise bu durum biraz daha ciddi gözüküyor. Uzmanlara göre 100 yıl içerisinde sular altında kalması beklenen 34 şehir şu şekilde: