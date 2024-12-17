Deniz seviyesi 1 metre yükselirse sular altında kalacak 34 şehir açıklandı! Türkiye'den o il listede
Jeolog Celal Şengör'ün yıllar önce söylediği tehlike artık ciddi boyutlara ulaştı. Bilim dünyasında büyük tartışmalar yaşanırken deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte sular altında kalması beklenen 34 şehir açıklandı. Liste de Türkiye'den de İstanbul var
Buzulların erimeye başlaması ve okyanusların giderek ısınmasıyla birlikte deniz seviyelerinde de yükselme artık kaçınılmaz duruyor. Belki bu şimdiden kulağınıza korkutucu gelmiyor olabilir ama etkilenecek şehirlerin büyüklüğü göz önüne alındığında dünyayı geri dönüşü olmayan bir problem bekliyor diyebiliriz.
Deniz seviyesinin yükselmesi, bilhassa kıyı bölgelerinde bulunan şehirler için ciddi bir tehdit anlamını taşıyor. Küresel ısınmanın tesiriyle buzulların erimesi ve okyanusların ısınması sonucu deniz seviyelerinde artış meydana gelir. Örneğin, tüm buzulların erimesi halinde deniz seviyesinin yaklaşık 65 metre yükseleceği bazı bilimsel araştırmalara göre söylenmektedir. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde onlarca şehir sular altında kalacak.
Uzmanlara göre yakın bir gelecekte, deniz seviyesindeki daha küçük artışlar bile tehlikeli neticeleri beraberinde getirebilir. Mesela deniz seviyesinin metre yükselmesi durumunda bile Türkiye'de İstanbul ve İzmir gibi illerin sahil şeritlerinin bir bölümünün sular altında kalma riskinin var olduğu açıklandı. Dünya'da ise bu durum biraz daha ciddi gözüküyor. Uzmanlara göre 100 yıl içerisinde sular altında kalması beklenen 34 şehir şu şekilde: