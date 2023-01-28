Denizin rengi değişti
Antalya'da bulunan Kaputaş Plajı'nda yağışın etkisiyle denizin rengi mavinin değişik tonlarına dönüştü.
Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan yağış dolayısıyla Kaputaş Plajı'nda deniz, başta turkuaz olmak üzere mavinin değişik tonlarına dönüştü.
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İlçedeki yağışın ardından yağmur suları kanyondan geçerek ünlü Kaputaş Plajı'nda denizle buluştu.
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Yağmur sularının etkisiyle denizin rengi değişti.
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Yüksek dalgaların sahile vurmasıyla oluşan beyaz köpüklerin maviyle uyumu da güzel görüntü oluşturdu.
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