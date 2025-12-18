Deprem Bilgi Sistemi'ne kritik güncelleme: Sokak sokak hasar bilgisi incelenebilecek
Fay hatlarını, muhtemel deprem büyüklüklerini ve zemin bilgisini gösteren DepremBİS isimli sisteme, olası bir depremin etkileyeceği alanları ve oluşabilecek hasarı gösteren yeni bir özellik eklendi.
Deprem ülkesi Türkiye'de bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliştirilen DepremBİS uygulamasına yeni bir özellik eklendi.
DepremBİS (Deprem Bilgi Sistemi) isimli sistem, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu tarafından hayata geçirildi.
Bir süredir zemin bilgisi ve fay hatlarına ilişkin bilgi veren sisteme, olası depremin etkileyeceği bölgeleri, yaşanacak hasarı renklerle gösteren ve yazılı değeri belirten modül eklendi.