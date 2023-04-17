Deprem, Kızılin Kanyonu'nda dev çatlaklar oluşturdu
Adıyaman'da Atatürk Baraj Gölü kıyısında bulunan Kızılin Kanyonu'ndaki mağaraların bir kısmı depremlerde hasar gördü.
Besni ilçesine bağlı Kızılin köyünde yer alan, Göksu ve Fırat nehirlerinin kesiştiği bölgedeki kanyon, doğa harikası manzarasıyla dikkati çekiyor.
Kanyon etrafında Kommagene Krallığı ve Roma dönemine kadar uzanan medeniyetin izleri, tarihi kalıntılar bulunuyor.
Kanyondaki mağaraların bir kısmı, 6 Şubat'taki depremlerde hasar aldı.
Köyün yamaçlarından kanyona inilen kesimlerde ise derin yarıklar oluştu. İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri, hasar gören alanlara şerit çekerek önlem aldı.