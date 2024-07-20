Deprem profesörü Osman Bektaş, 1999 depremini işaret edip Bursa'yı uyardı
Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, Bursa'nın da İstanbul kadar deprem tehlikesine sahip olduğunu söyledi.
6 Şubat felaketinden sonra gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Yer bilimciler peş peşe uyarı yapıyor. Dün Marmara Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
4.4 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ ve Balıkesir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
Tedirgin eden deprem sonrasında Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan korkutan bir açıklama geldi.
1999 İzmit - Düzce depremlerinin İznik-Bursa-Çanakkale fay hattına stres transferi yaptığını belirten Bektaş "Bursa, İstanbul kadar deprem tehlikesine sahiptir" dedi.