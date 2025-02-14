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  4. Deprem profesörü Osman Bektaş'tan dikkat çeken açıklama: 'İstanbul'da büyük deprem çok zor'

Deprem profesörü Osman Bektaş'tan dikkat çeken açıklama: 'İstanbul'da büyük deprem çok zor'

Yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, olası İstanbul depremiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Deprem profesörü Osman Bektaş'tan dikkat çeken açıklama: 'İstanbul'da büyük deprem çok zor' - Sayfa 1

Ege Denizi'ndeki sismik hareketler sonucu Yunanistan'da olağanüstü hal ilan edilirken deprem fırtınası Türkiye'de de endişelere neden oldu, uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi.

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Deprem profesörü Osman Bektaş'tan dikkat çeken açıklama: 'İstanbul'da büyük deprem çok zor' - Sayfa 2

Ege Denizi'ndeki deprem fırtınasının ardından pek çok bilim adamı muhtemel İstanbul depremine odaklandı. Olası Marmara depremiyle ilgili yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

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Deprem profesörü Osman Bektaş'tan dikkat çeken açıklama: 'İstanbul'da büyük deprem çok zor' - Sayfa 3

"İSTANBUL'DA BÜYÜK DEPREM ÇOK ZOR"

"İstanbul'da büyük deprem çok zor" başlığıyla bir not paylaşan Bektaş şu ifadeleri kullandı:

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Deprem profesörü Osman Bektaş'tan dikkat çeken açıklama: 'İstanbul'da büyük deprem çok zor' - Sayfa 4

İstanbul'un doğusunda, Adalar fay segmentinde gelişen 1509 ve 1766 depremlerinin tahmini büyüklüğü 6.8-7.2'dir.

1963 Adalar depremi M 6.3 olduğuna göre bu segmentin deprem tehlikesi oldukça azalmıştır.

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