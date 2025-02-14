Deprem profesörü Osman Bektaş'tan dikkat çeken açıklama: 'İstanbul'da büyük deprem çok zor'
Yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, olası İstanbul depremiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Ege Denizi'ndeki sismik hareketler sonucu Yunanistan'da olağanüstü hal ilan edilirken deprem fırtınası Türkiye'de de endişelere neden oldu, uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi.
Ege Denizi'ndeki deprem fırtınasının ardından pek çok bilim adamı muhtemel İstanbul depremine odaklandı. Olası Marmara depremiyle ilgili yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.
"İSTANBUL'DA BÜYÜK DEPREM ÇOK ZOR"
"İstanbul'da büyük deprem çok zor" başlığıyla bir not paylaşan Bektaş şu ifadeleri kullandı: