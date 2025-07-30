Deprem riski düşük mü? Konya'da son 16 yılda beklenenin dışında çok fazla deprem yaşandı
Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Şükrü Arslan, Konya'da deprem tehlikesinin en düşük seviyede olduğu yönünde bir algı bulunduğunu belirterek, 2009'dan 2025'e kadar geçen 16 yıllık süre içerisinde Konya için beklenenin dışında 4'ün üzerinde çok fazla deprem yaşandığını söyledi. Arslan, bugün Ilgın ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin de MTA'nın diri fay haritasında gözükmeyen Büyük Muslu Fayında yaşandığını belirtti.
Başkan Şükrü Arslan, 30 Temmuz'da Ilgın'da meydana gelen depremi, Konya'nın deprem geçmişini ve mevcut tehlikeleri değerlendirdi.
Konya'da, deprem tehlikesinin en düşük seviyede olduğu yönünde bir algı bulunduğunu söyleyen Başkan Arslan Konya'da yaşanan son büyük depremleri sıralayarak, şunları söyledi:
"En son 2009 yılında 4.5 ve 4.7 büyüklüğünde, Konya merkez Yazır fayı dediğimiz Konya fay zonu üzerinde iki tane büyük deprem yaşamıştı. 4.5 ve 4.7'ye büyük diyoruz çünkü Konya için büyük faylar bunlar. 2009 yılında başlayan bu 4.5 ve 4.7 büyüklüğündeki depremler Ramazan ayında peş peşe yaşandı ve halkta ciddi bir tedirginlik oluşturmuştu. Bunun akabinde yine Kızılören'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı, aynı şekilde Selçuklu'da Sarıcalar bölgesinde iki tane büyük 5 ve üzerinde depremler yaşandı. Kulu'da keza aynı şekilde büyük bir deprem yaşandı, merkezde yine 4'ün üzerinde farklı yerlerde yani 2009'dan 2025'e kadar geçen 16 yıllık süre içerisinde Konya için beklenenin dışında 4'ün üzerinde çok fazla deprem yaşandı."