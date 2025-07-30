Deprem riski düşük mü? Konya'da son 16 yılda beklenenin dışında çok fazla deprem yaşandı

"En son 2009 yılında 4.5 ve 4.7 büyüklüğünde, Konya merkez Yazır fayı dediğimiz Konya fay zonu üzerinde iki tane büyük deprem yaşamıştı. 4.5 ve 4.7'ye büyük diyoruz çünkü Konya için büyük faylar bunlar. 2009 yılında başlayan bu 4.5 ve 4.7 büyüklüğündeki depremler Ramazan ayında peş peşe yaşandı ve halkta ciddi bir tedirginlik oluşturmuştu. Bunun akabinde yine Kızılören'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı, aynı şekilde Selçuklu'da Sarıcalar bölgesinde iki tane büyük 5 ve üzerinde depremler yaşandı. Kulu'da keza aynı şekilde büyük bir deprem yaşandı, merkezde yine 4'ün üzerinde farklı yerlerde yani 2009'dan 2025'e kadar geçen 16 yıllık süre içerisinde Konya için beklenenin dışında 4'ün üzerinde çok fazla deprem yaşandı."