Deprem uzmanı bölge bölge uyardı: 24 il büyük risk altında...
Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, Türkiye'deki 24 ilin büyük deprem tehlikesi altında olduğunu iddia etti. Marmara Denizi'nde 7,6 büyüklüğünde bir depremin gerçekleşebileceğinin altını çizen Aykan, "Ülkemizde istatistiki olarak her 7 yılda bir büyük deprem oluyor" dedi. İşte tüm detaylar...
Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, Türkiye'de 5.5 ve üzeri deprem üretebilecek nitelikte 500 diri fayın bulunduğunu söyledi.
Türkiye genelinde merkezinden bu fayların geçtiği 24 şehir olduğunu belirten Aykan, bu 24 ilin her an tehlike altında olduğunu ileri sürdü.
"7'DEN BÜYÜK DEPREM ÜRETEBİLİR"
Bursa'nın içinden geçen Kayapa-Yenişehir fayının 624 yıldır suskun olduğuna da dikkat çeken Aykan, bu fayın kırılması durumunda 7'den büyük deprem üretebileceğini sözlerine ekledi.
Yakın zamanda yapılan çalışmalara göre, 24 ilin kent merkezinden diri fay geçtiğini aktaran Aykan, bu illeri Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Bolu, Sakarya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Konya, Aksaray, Tokat, Kayseri, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Erzurum, Erzincan, Hakkari ve Bingöl olarak sıraladı.