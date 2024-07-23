Deprem uzmanı Melih Baki'den Marmara ve Ege uyarısı: Orada hareketlenme başladı

"Ortalama 6,3 ve 6,5 arasında yaşanacak deprem ile o bölge rahatlayacak"

Çukurova bölgesinin deprem açısından rahatladığını söyleyen Baki, “Hatay ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 deprem ile Hatay rahatladı. 4,5 büyüklüğünün altındaki depremler sorun yaşatmaz. Asıl sıkıntı şu anda 2. hareket eden Kahramanmaraş, Malatya, Bingöl ve Van'a kadar uzanan Doğu Anadolu Fayı'nın uzantısı. Oradaki hareket eden 2. blok yerine oturuncaya kadar artçılar devam edecek. Ortalama 6,3 ve 6,5 arasında yaşanacak deprem ile o bölge rahatlayacak” ifadelerini kullandı.