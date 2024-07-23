Deprem uzmanı Melih Baki'den Marmara ve Ege uyarısı: Orada hareketlenme başladı
Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, “Çukurova bölgesi rahatlarken asıl sıkıntı Kıbrıs, Ege ve Marmara bölgelerinde. Basınç orada birikti. Sosyal medyada yazılan asılsız yazılara insanlar inanmamalı. Bilim insanlarını dinlemeli” dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ederken insanların tedirginliği sürüyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ederken insanların tedirginliği sürüyor.
“Çukurova rahatladı”
Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, konuya ilişkin konuştu.
"Ortalama 6,3 ve 6,5 arasında yaşanacak deprem ile o bölge rahatlayacak"
Çukurova bölgesinin deprem açısından rahatladığını söyleyen Baki, “Hatay ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 deprem ile Hatay rahatladı. 4,5 büyüklüğünün altındaki depremler sorun yaşatmaz. Asıl sıkıntı şu anda 2. hareket eden Kahramanmaraş, Malatya, Bingöl ve Van'a kadar uzanan Doğu Anadolu Fayı'nın uzantısı. Oradaki hareket eden 2. blok yerine oturuncaya kadar artçılar devam edecek. Ortalama 6,3 ve 6,5 arasında yaşanacak deprem ile o bölge rahatlayacak” ifadelerini kullandı.