  4. Deprem uzmanı Osman Bektaş'tan korkutan uyarı: Makro deprem kümesi oluşturdu

Prof. Dr. Osman Bektaş, 1969'dan bu yana sismik hareketliliğin sürdüğü Uşak bloğunun artık 'makro deprem kümesi' haline geldiğini belirtti. Bektaş, Kütahya içinse dikkat çeken uyarılar yaptı.

Türkiye'nin batısı son dönemde peş peşe meydana gelen depremlerle sarsıldı.

Geçtiğimiz günlerde Marmara'da yaşanan 5'lik depremin ardından 4 Ekim Cumartesi sabahı Kütahya'nın Simav ilçesi 4,1'lik depremle sallandı.

Depremin ardından Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş'tan ilk yorum geldi.

SİSMİK HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Ege Bölgesi'nde son dönemde yaşanan depremlerle ilgili dikkat çekici ifadeler kullanan Bektaş, Kütahya'da 5 gün önce meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen 4,1 büyüklüğünde bir artçı depremin yaşanmasının, bölgedeki sismik hareketliliğin sürdüğünün göstergesi olduğunu belirtti.

