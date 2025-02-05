Deprem uzmanı Prof. Dr. Pampal Adana'da konuştu, o bölgeyi işaret etti: Deprem tehlikesi var

"Çukurova bölgesi alüvyon zeminlerden oluşuyor ve yer altı su seviyesi çok yüksek"

Konferansta konuşan Pampal, bölgedeki deprem risklerine dikkat çekti. 6 Şubat depremlerinde 400 kilometrelik fay hattının kırıldığını ve büyük yıkımların yaşandığını belirten Pampal, Kozan’ın bulunduğu bölgenin zemin özelliklerine dikkat çekerek, "Çukurova bölgesi alüvyon zeminlerden oluşuyor ve yer altı su seviyesi çok yüksek. Bu durum, depremler için oldukça riskli bir yapı oluşturuyor. Üzerine çok katlı yapılar eklendiğinde yıkım riski daha da artıyor" dedi.