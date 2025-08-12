Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti, İstanbul için net konuştu
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem endişe yarattı. Nokta atışı tahminleriyle dikkat çeken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, katıldığı bir canlı yayında bundan sonraki dönemde riskli bölgelere yönelik yeni uyarılarda bulundu. Üşümezsoy, "kırılma potansiyeli var" diyerek kritik bir bölgeyi daha gündeme taşıdı.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün akşam saatlerinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Alakır-Sındırgı olarak açıkladı.
Deprem çevre illerden de hissedilirken vatandaşlar panik içinde sokaklara çıktı.
ŞENER ÜŞÜMEZSOY: KIRILMA POTANSİYELİ VAR
Söz konusu depremi haftalar önce nokta atışı bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, katıldığı bir canlı yayında bundan sonraki döneme ilişkin uyarılar yaptı.
Özellikle Kütahya'nın Simav ilçesini işaret eden Üşümezsoy, "Simav'da kırılma potansiyeli var" ifadelerini kullandı.