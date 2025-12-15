Deprem Uzmanı Prof. Dr. Sözbilir'den Hatay'daki depreme ilişkin kritik açıklama
Hatay'ın Antakya ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Hatay Antakya'da meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından önemli değerlendirmelerde bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Antakya ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Hatay’ın Antakya ilçesinde kaydedilen 4,2 büyüklüğündeki depremin, 2023’te yaşanan Kahramanmaraş ve Defne depremlerinin ardından meydana gelen artçı sarsıntılardan biri olduğunu açıkladı.
Aynı zamanda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada 4,2 büyüklüğündeki Antakya merkezli depremin dış merkezinin 6 Şubat 2023 tarihindeki ana şokunun hemen güneyinde yer aldığı bilgisini paylaştı.