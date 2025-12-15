Deprem Uzmanı Prof. Dr. Sözbilir'den Hatay'daki depreme ilişkin kritik açıklama

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Hatay’ın Antakya ilçesinde kaydedilen 4,2 büyüklüğündeki depremin, 2023’te yaşanan Kahramanmaraş ve Defne depremlerinin ardından meydana gelen artçı sarsıntılardan biri olduğunu açıkladı.