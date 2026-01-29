Deprem uzmanından endişelendiren açıklama: O bölgede 7’den büyük deprem bekliyoruz
Trabzon'un Ortahisar ilçesinin yaklaşık 28 kilometre açığında meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Özgenç Akın, Trabzon'un deprem tehlikesi olmayan bir bölge olmadığını belirterek denizdeki depremlerden çok KAFZ'da meydana gelebilecek depremler bölgemizi etkileyebilir" aıklamasında bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kayıtlarına göre, önceki gece saat 23.15’te Trabzon’un Ortahisar ilçesine yaklaşık 28 kilometre açıkta meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Depremi değerlendiren Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Sismoloji Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Özgenç Akın, sarsıntının bilimsel açıdan beklenmedik bir durum olmadığını belirtti. Akın, Karadeniz ve çevresinin aktif fay hatlarıyla ilişkili bir jeolojik yapıya sahip olduğunu vurgulayarak, bu tür orta ölçekli depremlerin zaman zaman yaşanmasının doğal kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.
Özellikle alüvyal zeminlerde, heyelanlı alanlarda bulunan yapıların mutlaka Türk Bina Deprem Yönetmeliği'ne uygun yapılması, eğer yapılmadıysa kontrol ettirilmesinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Akın, "Depremin büyüklük ve şiddet kavramını bilmemiz gerekiyor. Şiddet Romen rakamıyla gösteriliyor ve hissettiğimiz sarsıntı gücüne göre değişiyor. Örneğin dolaplar ve avize sallandıysa bunun şiddeti farklı adlandırılıyor.
"DEPREMİN OLMASI ŞAŞAIRTICI DEĞİL"
Deprem büyüklüğü ise cihazlarla ölçtüğümüz aletsel büyüklüktür. Farklı büyüklükteki depremler aynı şiddette olabilir, aynı şiddetteki depremler farklı büyüklükte de olabilir. Sağlam olmayan zeminlerde şiddet daha fazla olacaktır. Çünkü şiddet yerel zemin şartlarına göre değişiyor. Bu son 3.7 büyüklüğündeki depremde de sahile yakın alüvyal zeminler daha fazla sallandı. Depremin olması bizim için şaşırtıcı değildi. Biz senelerdir Karadeniz içerisindeki faylardan bahsediyoruz.
Burada depremler meydana gelebilir, normaldir. Karadeniz'de yine daha önce Gürcistan açıklarında ve Bartın'da 5-6'dan büyük depremler meydana geldi. Bölgemiz aslında aktif bir bölge. Her ne kadar deprem tehlikesi haritasında en büyük yer ivmesi 0.2 g olarak ifade edilse de zeminin kaya olduğu varsayımına dayanarak yapılan bir harita. Trabzon risksiz ya da deprem tehlikesi olmayan bir bölge değil. Buna artık alışmamız lazım" şeklinde konuştu.