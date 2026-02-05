Deprem uzmanından korkutan Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek
Deprem uzmanı Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Marmara’da beklenen büyük depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 7 ve üzeri büyüklükte bir sarsıntının Marmara Denizi’nde meydana gelmesi halinde İstanbul başta olmak üzere bir çok ilin etkileneceğini belirten Eyidoğan, 'Büyük depremler bölgesel etki yaratır' dedi
Deprem uzmanı Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Marmara Denizi’nde beklenen büyük depremin etkisinin sadece İstanbul’la sınırlı olmayacağını, Marmara’ya kıyısı olan birçok ili kapsayacağını belirtti. Bu nedenle olası sarsıntının “İstanbul depremi” yerine “Marmara depremi” olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Yılmaz İçöz Sahnesi’nde düzenlenen “Afetlere Dayanıklı Tekirdağ Çalıştayı”nda konuşan Eyidoğan, kamuoyunda yaygın şekilde kullanılan “İstanbul depremi” tanımının risk alanını daralttığını ve gerçeği tam olarak yansıtmadığını ifade etti.
Beklenen depremin İstanbul'un içinde değil, Marmara Denizi'nde meydana geleceğine dikkati çeken Eyidoğan, "İstanbul depremi' deniyor ya deprem, İstanbul'un içinde değil Marmara Denizi'nin içinde olacak.