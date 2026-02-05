  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Deprem uzmanından korkutan Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek

Deprem uzmanından korkutan Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek

Deprem uzmanı Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Marmara’da beklenen büyük depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 7 ve üzeri büyüklükte bir sarsıntının Marmara Denizi’nde meydana gelmesi halinde İstanbul başta olmak üzere bir çok ilin etkileneceğini belirten Eyidoğan, 'Büyük depremler bölgesel etki yaratır' dedi

Deprem uzmanından korkutan Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek - Sayfa 1

Deprem uzmanı Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Marmara Denizi’nde beklenen büyük depremin etkisinin sadece İstanbul’la sınırlı olmayacağını, Marmara’ya kıyısı olan birçok ili kapsayacağını belirtti. Bu nedenle olası sarsıntının “İstanbul depremi” yerine “Marmara depremi” olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

1 | 9
Deprem uzmanından korkutan Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek - Sayfa 2

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Yılmaz İçöz Sahnesi’nde düzenlenen “Afetlere Dayanıklı Tekirdağ Çalıştayı”nda konuşan Eyidoğan, kamuoyunda yaygın şekilde kullanılan “İstanbul depremi” tanımının risk alanını daralttığını ve gerçeği tam olarak yansıtmadığını ifade etti.

2 | 9
Deprem uzmanından korkutan Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek - Sayfa 3

Beklenen depremin İstanbul'un içinde değil, Marmara Denizi'nde meydana geleceğine dikkati çeken Eyidoğan, "İstanbul depremi' deniyor ya deprem, İstanbul'un içinde değil Marmara Denizi'nin içinde olacak.

3 | 9
Deprem uzmanından korkutan Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek - Sayfa 4

"7 İLE 10 İL ETKİLENİR"

7 ve üzeri bir depremin Marmara Denizi'nde gerçekleşmesi halinde, İstanbul başta olmak üzere Marmara'ya kıyısı olan 7 ila 10 il etkilenir. Bu nedenle bu deprem bir İstanbul depremi değil, Marmara depremidir." dedi.

4 | 9