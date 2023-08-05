Depremde 31 kişinin hayatını kurtaran köpeklere kahramanlık madalyası 6 Şubat depreminde 31 kişinin hayatını kurtaran Tigi ve Petra isimli köpeklere kahramanlık madalyası verildi.

Büyükçekmece Belediyesi’nin Macaristan’daki kardeş şehir Obuda Belediyesi’nin ziyaretinde sürpriz bir olay yaşandı. 1 | 6

24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali için Macaristan’ın Obuda kentinden gelen ekibin içinde yer alan Tigi isimli köpeğin depremin hemen ardından Hatay’a gelen Macar arama kurtarma ekibiyle birlikte görev yaptığı ve 17 kişinin hayatını kurtardığı ortaya çıktı. 2 | 6

Depremin ilk saatlerinden itibaren Hatay’a hareket eden Büyükçekmece Belediyesi Arama Kurtarma Timi’nin köpeği Petra da yine Hatay’ın Defne ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları sırasında 14 kişinin yerini tespit ederek canlı kurtarılmalarını sağlamıştı. 3 | 6