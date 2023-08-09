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  4. Depremde ara kat yıkıldı, son kat 30 derece döndü

Depremde ara kat yıkıldı, son kat 30 derece döndü

6 Şubat depreminde ara katı yıkılarak ekseni kayan 4 katlı binanın acil yıkımı bekleniyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Varlık Mahallesi’ndeki 4 katlı binada ilginç bir yıkım gerçekleşti.

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Binanın birinci, ikinci ve dördüncü katı yıkılmazken üçüncü kat yıkılarak ortadan kayboldu. Yıkım esnasında dördüncü katın ekseni de kaydı.

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Abuzer Fırat’a ait olduğu öğrenilen binanın dördüncü katı yaklaşık 30 derecelik bir açıyla döndü.

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Adıyaman’da acil yıkılacak binalar yıkıldı. Ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

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