Depremde yerle bir olan Hatay, coğrafi işaret başvurusunda ilk sırada
Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay, UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alıyor. Deprem öncesi zengin mutfak kültürüyle öne çıkan kentin marka değerini artırmak amacıyla humus, bakla, Hatay döneri, Antakya simidi, külçe gibi 52 ürünün tescili için başvuru yapıldı.
24 ürünü Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen ve UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'dan, şubat depremlerinin yaşandığı 2023'te 52 ürünün daha coğrafi işaret alması için başvuru yapıldı.
Köklü mutfak kültürüne sahip kentin 24 tescilli ürününün sayısının artırılması için Vali Mustafa Masatlı öncülüğünde girişimlerde bulunuldu.
Humus, bakla, Hatay döneri, katıklı ve ıspanaklı ekmek, Antakya simidi, külçe ve tepsi kebabı gibi 52 ürünün daha coğrafi işaret tesciline kavuşması için Türk Patent ve Marka Kurumuna 2023'te başvuru yapıldı.
Hatay, 2023'te Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret için en çok başvuru yapan il oldu.
Ürünlerle ilgili Türk Patent ve Marka Kurumunun incelemesi sürüyor.