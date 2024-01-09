Depremde yerle bir olan Hatay, coğrafi işaret başvurusunda ilk sırada

24 ürünü Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen ve UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'dan, şubat depremlerinin yaşandığı 2023'te 52 ürünün daha coğrafi işaret alması için başvuru yapıldı.

Humus, bakla, Hatay döneri, katıklı ve ıspanaklı ekmek, Antakya simidi, külçe ve tepsi kebabı gibi 52 ürünün daha coğrafi işaret tesciline kavuşması için Türk Patent ve Marka Kurumuna 2023'te başvuru yapıldı.

Hatay, 2023'te Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret için en çok başvuru yapan il oldu.