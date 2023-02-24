Depremde zeytin bahçesinde devasa bir yarık oluştu: Burayı tanıyamadım
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Altınözü'nde bulunan bir zeytin bahçesinde yaklaşık 200 metre genişliğinde, 400 metre uzunluğunda ve 50 metre derinliğinde yarık oluştu. Zeytin bahçesinin sahibi Ömer Aksu, "Böyle bir şey yok. Ben burayı gördüm, tahmin edemedim. Benim malım olduğu halde ben burayı tanıyamadım. Burası dümdüz bir araziydi." dedi.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde devasa yarığın oluşmasıyla sahibinin tanımakta güçlük çektiği arazi, çevredekilerin merakını çekiyor.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından kırsal Tepehan Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde oluşan yarık, "asrın felaketi"nin şiddetinin en belirgin sembolleri arasında yer aldı.
Depremlerin etkisiyle Ömer Aksu'ya ait 12 dönümlük zeytin bahçesinde yaklaşık 200 metre genişliğinde, 400 metre uzunluğunda ve 50 metre derinliğinde yarık oluştu.
Deprem sonrası vadi görüntüsünün ortaya çıktığı bölge, depremin tahribatını merak edenlerin yanı sıra yerli ve yabancı bilim insanları tarafından da ziyaret ediliyor.