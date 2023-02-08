Depremden 67 saat sonra kurtarıldı

Adıyaman'da 1'i bebek 2 kardeş enkazdan 58 saat sonra kurtarıldı. Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adıyaman'da ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İl merkezindeki Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir binada çalışma yapan ekipler, 7 aylık Ömer ile 9 yaşındaki Muhammed Acar'ı kurtardı.

Depremden 58 saat sonra çıkarılan kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gözyaşı döken çocukların dedesi, kızı ve oğlunun da enkaz altında olduğunu, gelininin ise vefat ettiğini söyledi.