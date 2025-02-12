Prof. Dr. Ahmet Ercan depremden daha riskli diyerek uyardı: Yayılma gün be gün sürüyor
Ege Denizi'nde yaşanan depremler, Türkiye ve Yunanistan'da endişe yaratmaya devam ediyor. Türkiye'de özellikle İzmir, Aydın ve Muğla'da alarm sistemleri devreye alınırken, Prof. Dr. Ahmet Ercan depremden daha büyük bir risk konusunda uyarıda bulundu.
Ege Denizi'nde devam eden depremler, Yunanistan’ın popüler turizm merkezi Santorini’yi sismik bir krizin ortasına sürükledi. Bu hafta adayı vuran yeni bir deprem dalgası, büyük bir göç dalgasına yol açtı.
Santorini’de 1956 yılında meydana gelen ve adanın büyük bölümünü harabeye çeviren yıkıcı depremin hayatta kalan isimlerinden Victoria Roussou, son günlerde yaşanan yüzlerce küçük sarsıntının endişe verici olduğunu dile getirdi.
Santorini Adası'nda geçen hafta meydana gelen deprem dalgası nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Sarsıntılar 10 binden fazla ada sakininin tahliye edilmesine neden oldu. Yunanistan artan sismik aktiviteyi izlerken ordu bölgede konuşlandırıldı.