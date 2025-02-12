Prof. Dr. Ahmet Ercan depremden daha riskli diyerek uyardı: Yayılma gün be gün sürüyor

DEPREMLER DEVAM EDECEK Mİ?

Herhangi bir büyük hasar rapor edilmemiş olsa da, bilim insanları depremlerin haftalarca devam edebileceği konusunda uyarıyor. Özellikle lüks otellerin heyelan riski taşıyan yamaçlarda yer alması, bu durumu turizm sektörü için ciddi bir tehdit haline getirebilir.