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  4. Depremin acı yüzünü gösteren araç mezarlığı: 'Görünce içimiz acıyor'

Depremin acı yüzünü gösteren araç mezarlığı: 'Görünce içimiz acıyor'

Depremin vurduğu Hatay’da enkazdan çıkan araçların büyük çoğunluğu hak sahipleri tarafından teslim alındı. Araç mezarlığında geriye kalan araçlar ise görenlere asrın felaketini hatırlatıyor.

Depremin acı yüzünü gösteren araç mezarlığı: 'Görünce içimiz acıyor' - Sayfa 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da 25 bine yakın insan hayatını kaybetmişti.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde, binlerce bina ve binlerce araç hasar gördü.

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Depremin acı yüzünü gösteren araç mezarlığı: 'Görünce içimiz acıyor' - Sayfa 2

Depremin etkili olduğu Antakya ilçesindeki enkaz arasından çıkarılan araçlar, kentteki farklı noktalarda toplanmıştı.

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Depremin acı yüzünü gösteren araç mezarlığı: 'Görünce içimiz acıyor' - Sayfa 3

Depremin üzerinden geçen 20 ayda araçların çoğu hak sahiplerine teslim edilirken geriye kalanlar sahipleri tarafından teslim alınmayı bekliyor.

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Depremin acı yüzünü gösteren araç mezarlığı: 'Görünce içimiz acıyor' - Sayfa 4

Depremin gerçek yüzünü gösteren ve müzeyi andıran görüntüler, görenleri de duygulandırıyor.

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