Depremin enkazı kaldırılıyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören araçları kaldırma çalışmaları başladı.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, enkaz altında kalarak zarar gören araçlar bir fabrikanın otoparkına çekiliyor.
1 | 5
Deprem nedeniyle kentte birçok araç, yıkılan binaların enkazı altında kalarak hurdaya döndü.
2 | 5
Kaldırılan enkazların altından çıkarılan araçlar, Kahramanmaraş-Adana kara yolunda bulunan bir fabrikanın otoparkına konuluyor.
3 | 5
Araçların hali, depremin şiddetini gözler önüne seriyor.
4 | 5