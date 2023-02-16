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Depremin enkazı kaldırılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören araçları kaldırma çalışmaları başladı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, enkaz altında kalarak zarar gören araçlar bir fabrikanın otoparkına çekiliyor.

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Deprem nedeniyle kentte birçok araç, yıkılan binaların enkazı altında kalarak hurdaya döndü.

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Kaldırılan enkazların altından çıkarılan araçlar, Kahramanmaraş-Adana kara yolunda bulunan bir fabrikanın otoparkına konuluyor.

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Araçların hali, depremin şiddetini gözler önüne seriyor.

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