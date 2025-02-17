Depremlerin ardından uzman isim il il ilçe ilçe açıkladı: İşte Türkiye'nin en riskli yerleri
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Merkezi (CBS-UZAL) Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Ege Denizi'ndeki Santorini Adası çevresinde meydana gelen artan deprem aktiviteleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Harita üzerine açıklamalar yapan Doç. Dr. Özçelik, Türkiye'nin üç kıyısının da deniz taşkınlarına karşı doğal bir risk taşıdığını belirtti.
28 Ocak’tan itibaren Santorini Adası çevresindeki sismik etkinin sürdüğünü vurgulayan Doç. Dr. Özçelik, "Bu durum, Yunanistan ve Türkiye kıyıları ile Ege'deki adaları tsunami riski altına sokuyor. 6 Şubat’taki deprem sonrası İskenderun kıyılarında haftalarca deniz taşkınları gözlendi. Ayrıca, Muğla’nın Köyceğiz kıyılarında, İzmir Körfezi'nde ve Ege ile Akdeniz’in farklı noktalarında da deniz taşkınları yaşandı." şeklinde açıklamalarda bulundu.
Doç. Dr. Özçelik, deniz taşkınlarının riskli bölgelerini 5, 10 ve 20 metrelik taşkın alanları olarak belirlediklerini ve bu veriler için ileri düzey yer gözlem uydusu ALOS verilerini kullandıklarını ifade etti. Ayrıca, araştırmacılar ve halk için alansal veri seti oluşturduklarını belirtti.