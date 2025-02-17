Depremlerin ardından uzman isim il il ilçe ilçe açıkladı: İşte Türkiye'nin en riskli yerleri

Doç. Dr. Özçelik, deniz taşkınlarının riskli bölgelerini 5, 10 ve 20 metrelik taşkın alanları olarak belirlediklerini ve bu veriler için ileri düzey yer gözlem uydusu ALOS verilerini kullandıklarını ifade etti. Ayrıca, araştırmacılar ve halk için alansal veri seti oluşturduklarını belirtti.