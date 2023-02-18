Depremzede hayvanlar koruma altında

Polat, beton yığınları arasında kurtarılmayı bekleyen ya da sahiplerini kaybeden hayvanların en büyük sorununun yaşadıkları psikolojik travma olduğunu ifade ederek "Yaşadıkları stres, kaygı ve bundan kaynaklı problemler vardı. Paco Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'ndeki deneyimli arkadaşlarımız onların eğitimine, rehabilitasyonuna katkı sunacaklar. Bu süreç tamamlandıktan sonra herhangi bir sağlık problemi olmadığına kanaat getirdiğimiz kedi ve köpekler sahiplendirilecek." diye konuştu.

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