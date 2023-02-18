Depremzede hayvanlar koruma altında
Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük hasara yol açtığı 11 ilde enkaz altından çıkarılan ya da sahiplerini kaybeden bazı kedi, köpek ve kuşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Paco Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'nde korumaya alındı.
Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Umut Polat, AA muhabirine, 6 Şubat'ta meydana gelen Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından mobil hizmet aracının veteriner ve teknik personel ile yola çıktığını söyledi.
Ekibin, enkaz altında kalan ya da mağduriyet yaşayan yaklaşık 300 pet hayvana tıbbi müdahalede bulunduğunu dile getiren Polat, bölgeden 9 köpek, 2 kedi ve 2 kuşun da Paco Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'ne sevk edildiğini anlattı.
Polat, beton yığınları arasında kurtarılmayı bekleyen ya da sahiplerini kaybeden hayvanların en büyük sorununun yaşadıkları psikolojik travma olduğunu ifade ederek "Yaşadıkları stres, kaygı ve bundan kaynaklı problemler vardı. Paco Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'ndeki deneyimli arkadaşlarımız onların eğitimine, rehabilitasyonuna katkı sunacaklar. Bu süreç tamamlandıktan sonra herhangi bir sağlık problemi olmadığına kanaat getirdiğimiz kedi ve köpekler sahiplendirilecek." diye konuştu.
Merkeze getirilen hayvanlara ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından paylaştıklarını belirten Polat, kedi, köpek ya da kuşlarını kaybeden depremzedeleri de can yoldaşlarına kavuşturmaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.