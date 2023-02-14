Depremzedeler için "Sevgi Mağazası"

Bu kapsamda hem yurtta kalan hem de kentte yakınlarının yanına sığınan depremzedelerin faydalanması için yurt binasında yeni ürünlerin ücretsiz verildiği bir alan düzenlendi.

"Sevgi mağazası" adı verilen bölümde gıda, kıyafet, ayakkabı ve hijyen malzemeleri yer alıyor.