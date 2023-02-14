Depremzedeler için "Sevgi Mağazası"
"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından, Kırklareli'ndeki öğrenci yurdunda depremzedeler için "Sevgi Mağazası" oluşturuldu.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası Kırklareli'ne getirilen depremzedelerin ihtiyacının karşılanması amacıyla Kredi Yurtlar Kurumundaki öğrenci yurdunda "Sevgi Mağazası" oluşturuldu.
Şemseddin Sami Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için çaba gösteriliyor.
Bu kapsamda hem yurtta kalan hem de kentte yakınlarının yanına sığınan depremzedelerin faydalanması için yurt binasında yeni ürünlerin ücretsiz verildiği bir alan düzenlendi.
"Sevgi mağazası" adı verilen bölümde gıda, kıyafet, ayakkabı ve hijyen malzemeleri yer alıyor.
Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, Öğrenci yurtlarının depremzedeler için hazırlandığını belirterek, kente gelen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri mağaza oluşturduklarını ifade etti.
Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki afetzede Hasan Pehlivan da deprem nedeniyle Kırklareli'ne geldiğini söyledi.
Depremde ev ve iş yerinin yıkıldığını belirten Pehlivan, Antakya'da hiçbir şeyinin kalmadığını anlattı.