Depremzedelere "Yörük çadırları"ndan barınma merkezi Depremde büyük yıkıma uğrayan Antakya ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Çadır ve konteyner kentlerin kurulduğu bölgeye, Aydın'ın Bozdoğan Kaymakamlığı öncülüğünde, konargöçerlerin kullandığı kıl çadırlar getirildi.

İlçeden gönderilen uzman ekipler, "Yörük çadırı" olarak da bilinen kıl çadırları, zemin çalışmalarının tamamlandığı yere kısa sürede kurdu. 1 | 5

12 metrekarelik çadırlarda, 4 kişilik ranza, yatak, masa ve sandalyenin yanı sıra soba yer alıyor. Alanın ortasına kurulan otağ ise yemekhane ve sosyal alan olarak değerlendirilecek. Alanda ayrıca çok sayıda seyyar tuvalet ile banyo kabinleri yer alıyor. 2 | 5

Çadırların Bozdoğan yöresine özgü olduğunu belirten Bozdoğan Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, "Bozdoğan veya Yörük çadırı diye tabir edilen çadırlar, keçi kılı ve bir miktar da polyester eklenerek yapıldı. Kıl çadırı, kışın sıcak, yazın serin tutmak noktasında etkili." dedi. 3 | 5