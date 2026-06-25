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Dev bankadan flaş Türkiye kararı, tüm ATM’lerini kaldırıyor

ICBC Türkiye'deki tüm ATM'lerini kapatma kararı aldı. Mobil bankacılık kullanımını teşvik eden yeni uygulamada müşteriler diğer banka ATM'lerini kullanabilecek. İşte detaylar…

Dev bankadan flaş Türkiye kararı, tüm ATM’lerini kaldırıyor - Sayfa 1

Çin kökenli finans devi ICBC, Türkiye pazarında beklenmedik bir karara imza atarak tüm ATM ağını kapatıyor. 

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Dev bankadan flaş Türkiye kararı, tüm ATM’lerini kaldırıyor - Sayfa 2

Hatırlayacaksınız, ICBC yıllar önce Tekstilbank’ı satın alarak Türkiye pazarına oldukça güçlü bir giriş yapmıştı; şimdi ise bu dikkat çekici adımla beklenmedik bir karar aldı. 

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Dev bankadan flaş Türkiye kararı, tüm ATM’lerini kaldırıyor - Sayfa 3

Peki bundan sonraki süreç ne olacak? Detayları haberimizin devamında.

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Dev bankadan flaş Türkiye kararı, tüm ATM’lerini kaldırıyor - Sayfa 4

Edinilen bilgilere göre ICBC, Türkiye’de sınırlı şube ağıyla hizmet vermesine rağmen özellikle büyük ölçekli projelere sağladığı kredilerle öne çıkıyor. 

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