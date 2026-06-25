Dev bankadan flaş Türkiye kararı, tüm ATM’lerini kaldırıyor
ICBC Türkiye'deki tüm ATM'lerini kapatma kararı aldı. Mobil bankacılık kullanımını teşvik eden yeni uygulamada müşteriler diğer banka ATM'lerini kullanabilecek. İşte detaylar…
Çin kökenli finans devi ICBC, Türkiye pazarında beklenmedik bir karara imza atarak tüm ATM ağını kapatıyor.
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Hatırlayacaksınız, ICBC yıllar önce Tekstilbank’ı satın alarak Türkiye pazarına oldukça güçlü bir giriş yapmıştı; şimdi ise bu dikkat çekici adımla beklenmedik bir karar aldı.
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