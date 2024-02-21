Dev denizanaları sürü halinde görüntülendi: Şemsiye kadar büyüyor, 'dokunmayın' uyarısı
Çapı bir şemsiye büyüklüğünde, ağırlığı ise 10 kiloya kadar ulaşan göçmen denizanalarının geçişleri Antalya Körfezi kıyılarında görüntülendi. Göçmen denizanalarına temas edilmemesi konusunda uyarı yapıldı.
Göçmen denizanalarının (Rhopilema nomadica) Antalya Körfezi’nde geçişi dron ile görüntülendi.
İsrail, Lübnan, Suriye ve İskenderun Körfezi’nde üreyen denizanaları, sürüklenerek Antalya’ya ulaştı.
Çapları bir şemsiye büyüklüğüne, ağırlıklarının ise 10 kiloya kadar oluşan denizanalarının normal koşullarda Akdeniz açıklarından geçmesi gerektiği, ancak poyraz nedeniyle oluşan akıntıdan dolayı kıyı geçişi yaptığı belirtildi.
Geçişleri yorumlayan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Akdeniz’deki ana akıntılarla, İsrail, Lübnan, Suriye ve İskenderun Körfezi kıyılarındaki denizanalarının sürüklenip Rodos’a doğru bir geçişi var. Poyraz nedeniyle yüzey akıntısını açığa doğru sürüklerken, orta su da kıyıya doğru çekmekte. Dolayısıyla açıktan geçen denizanaların bir kısmı Antalya’nın iç Körfezi’ne girdi." dedi.