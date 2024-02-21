Dev denizanaları sürü halinde görüntülendi: Şemsiye kadar büyüyor, 'dokunmayın' uyarısı

Çapları bir şemsiye büyüklüğüne, ağırlıklarının ise 10 kiloya kadar oluşan denizanalarının normal koşullarda Akdeniz açıklarından geçmesi gerektiği, ancak poyraz nedeniyle oluşan akıntıdan dolayı kıyı geçişi yaptığı belirtildi.

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