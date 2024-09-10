Dev marka isim ve logo değişikliğine gitti! 'Artık Burger King yok'
Türkiye pazarında yıllardır liderliğini sürdüren gıda markası Burger King isim ve logo değişikliğine gitti. Bu değişiklik, "Sadece bir kampanya mı yoksa gerçek mi" gibi soruları beraberinde getirdi
ABD merkezli gıda devi Burger King, Türkiye'deki faaliyetlerine "Börgir" ismiyle devam etme kararı aldığı öne sürüldü. Burger King Türkiye'nin tüm sosyal medya hesaplarında logo ve isimler değişti. Burger King'in Börgır ismine dönüşmesinden sonra sosyal medyadaki yorumlarda kırdı geçirdi.
TAB Gıda'nın Türkiye ayağını yönettiği Burger King işletmesinde çarpıcı bir değişiklik yaşandı. Burger King logosu ve ismi tüm sosyal medya hesaplarında, "Börgır" olarak değişitirildi. Bu değişimin altında bir pazarlama hareketi yatıp yatmadığı merak ediliyor.
Ancak Burger King bu değişimi tüm sosyal medya hesaplarında, "Neler Oluyor" isimli bir video paylaşarak duyurdu. Ayrıca videoyu yayınladığı anda logolar da "Börgır" olarak değiştirildi.
İNTERNET SİTESİNDE HER ŞEY AYNI
Burger King'in her ne kadar "Börgır" ismiyle Türkiye'de faaliyetlerine devam edeceği öne sürülse de Burger King'in resmi internet sitesinde herhangi bir logonun değişmediği bu durumun bir pazarlama faaliyeti olabileceği ihtimalini artırıyor.