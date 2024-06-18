Devlette personel alımı nasıl oluyor? E-Devlet'ten 60 saniyede başvuru

60 SANİYEDE BAŞVURU

Sistem, tamamıyla objektif ve herhangi bir şaibeye meydan vermiyor. Kamuda işe alımların tamamı Kariyer Kapısı’nda ilan olarak çıkıyor. Vatandaşımız ilandaki şartlara uygunsa, başvurusunu e-Devlet üzerinden 60 saniye gibi kısa bir sürede ve hiçbir evrak ya da belgeye elini sürmeden tamamlıyor. İşe alım yapan personelin evrak sahte mi değil mi diye hiçbir şüphesi kalmıyor; çünkü e-Devlet'ten geldiğini görüyor.”