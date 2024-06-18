Devlette personel alımı nasıl oluyor? E-Devlet'ten 60 saniyede başvuru
Devlete personel alımı artık Kariyer Kapısı dijital platformu üzerinden yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, "Vatandaşımız ilandaki şartlara uygunsa, başvurusunu e-Devlet üzerinden 60 saniye gibi kısa bir sürede ve hiçbir evrak ya da belgeye elini sürmeden tamamlıyor" dedi.
Milliyet Gazetesi'ne konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Ulusal Staj Programı dijital platformu hakkında iddialı konuştu ve “Hem öğrenci sayısı hem kapsadığı alan bakımından dünyanın en gelişmiş, en rekabetçi, en objektif staj programına sahibiz” dedi.
Atay, Ofis’in geliştirdiği Kariyer Kapısı, Yetenek Kapısı, Ulusal Staj Programı gibi dijital ortam ve araçlarla ilgili bilgi verdi, OECD, Dünya Bankası ve uluslararası çatı örgütlerin raporlarında da bu dijital araçlarından bahsedildiğini söyledi.
152 KURUM KULLANIYOR
Devlete personel alımının artık Kariyer Kapısı dijital platformu üzerinden yapıldığının altını çizen Atay, şunları söyledi:
“Devlete girişte liyakatı önceleyen; objektif, hesap verebilir bir sistem kurguladık. Kariyer Kapımız dördüncü yılında ve 17 bakanlık ile diğer ilgili ve bağlı kuruluşlar da dahil olmak üzere, 152 kamu kurumu bunu kullanıyor. Bu sayıya 29 üniversitemiz de dahil.
60 SANİYEDE BAŞVURU
Sistem, tamamıyla objektif ve herhangi bir şaibeye meydan vermiyor. Kamuda işe alımların tamamı Kariyer Kapısı’nda ilan olarak çıkıyor. Vatandaşımız ilandaki şartlara uygunsa, başvurusunu e-Devlet üzerinden 60 saniye gibi kısa bir sürede ve hiçbir evrak ya da belgeye elini sürmeden tamamlıyor. İşe alım yapan personelin evrak sahte mi değil mi diye hiçbir şüphesi kalmıyor; çünkü e-Devlet'ten geldiğini görüyor.”